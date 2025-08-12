Luis Guerra marcó en la goleada de Deportes Limache

El Deportes Limache de Luis Guerra venció al Audax Italiano, en el cierre de la jornada 19 del fútbol chileno.

El volante venezolano fue titular, disputó 82 minutos, anotó en el 79, dio una asistencia y fue amonestado, en el triunfo 4-0 de su equipo.

Guerra llegó a 2 goles y 5 asistencias en 17 partidos, 15 desde el inicio, en la actual temporada.

Limache está en el puesto 14 de la clasificación, con 17 puntos en 19 fechas y rompió una racha de seis juegos sin ganar en la liga.

