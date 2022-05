Los octavos de la Libertadores repetirán cruces de la fase de grupos

Este viernes, la Conmebol sorteó los octavos de final de la Copa Libertadores, con dos llaves que repetirán enfrentamientos que ya se dieron en la ronda de grupos.

Boca Juniors y Corinthians, al igual que Libertad y Athletico Paranaense se reencontrarán tras haberse medido en los grupos E y B, respectivamente.

Además, el fútbol argentino garantizó la presencia de al menos un equipo en semifinales, ya que en un lado del cuadro se ubicaron los choques Vélez Sarsfield-River Plate y Talleres-Colón.

Además de Brasil y Argentina, con seis conjuntos cada uno, estarán representados en los octavos Paraguay -con dos clubes-, Colombia y Ecuador.

Los choques de ida serán entre el 28 y el 30 de junio, y los de vuelta entre el 5 y el 7 de julio.

Octavos de final – Copa Libertadores 2022

Athletico Paranense vs. Libertad

Deportes Tolima vs. Flamengo

Vélez Sarsfield vs. River Plate

Emelec vs. Atlético Mineiro

Cerro Porteño vs. Palmeiras

Talleres vs. Colón

Corinthians vs. Boca Juniors

Fortaleza vs. Estudiantes La Plata.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images