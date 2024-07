Los cuartos de final de la Copa Venezuela 2024 se jugarán el jueves

Losduelos de cuartos de final de la Copa Venezuela 2024 se disputarán esta semana, definiendo a partido único los clasificados a semifinales.

Siete equipos de la primera división y uno de la Liga Futve 2 serán los que se verán las caras tras avanzar en los octavos de final este domingo.

Al igual que en la ronda anterior, en los cuartos de final si hay empate en los 90 minutos, el clasificado se definirá en tanda de penales.

Cuartos de final – Copa Venezuela 2024

Jueves 11 julio

Rayo Zuliano vs. Marítimo de La Guaira – Pachencho Romero, Maracaibo – 3:30 pm

Angostura FC vs. Monagas SC – Ricardo Tulio Maya, Ciudad Bolívar – 5:00 pm

Academia Puerto Cabello vs. Metropolitanos FC – La Bombonerita, Puerto Cabello – 7:00 pm

UCV FC vs. Deportivo La Guaira – Olímpico, Caracas – 7:00 pm

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo La Guaira