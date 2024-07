Resultados y goles de los octavos de final de la Copa Venezuela 2024

Este domingo se disputaron los ocho encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa Venezuela 2024.

Atlético La Cruz 0-0 (4-5 p) Angostura FC – Domingo 7 julio

Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)

Estadio: Comanche Bottini, Maturín

Anzoátegui FC 1-3 Marítimo de La Guaira – Domingo 7 julio

Goles: Guillermo Marín 35′ – Jhon Escobar 11′ 90+4′ José Castillo 90+1′

Árbitro: José Maya (Barinas)

Estadio: Club Barcelona Sport, Barcelona

Deportivo La Guaira 0-0 (3-1 p) Estudiantes de Mérida – Domingo 7 julio

Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)

Estadio: Olímpico, Caracas

Trujillanos FC 0-1 Monagas SC – Domingo 7 julio

Goles: Fernando Basante 15′

Árbitro: Yorman Delgado (Táchira)

Estadio: José Alberto Pérez, Valera

Bolívar SC 0-1 Rayo Zuliano – Domingo 7 julio

Goles: José Luis Ochoa 58′

Árbitro: Emikar Calderas (Lara)

Estadio: CTE Cachamay, Puerto Ordaz

Inter de Barinas 2-3 Metropolitanos FC – Domingo 7 julio

Goles: Darwin Gómez 63′ 76′ p – Ervin Zorrilla 7′ 81′ Robert Garcés 68′

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)

Estadio: La Carolina, Barinas

Academia Puerto Cabello 0-0 (6-5 p) Zamora FC – Domingo 7 julio

Árbitro: Reyes Soto (Cojedes)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

UCV FC 2-0 Deportivo Táchira – Domingo 7 julio

Goles: Brayan Alcocer 77′ John Jairo Alvarado 87′

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: Olímpico, Caracas

Cuartos de Final – Copa Venezuela 2024

Cuartos de Final A – Angostura FC vs. Monagas SC

Cuartos de Final B – Academia Puerto Cabello vs. Metropolitanos FC

Cuartos de Final C – Rayo Zuliano vs. Marítimo de La Guaira

Cuartos de Final D – UCV FC vs. Deportivo La Guaira

