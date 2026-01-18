Leonardo Flores marcó en el triunfo del Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga de Leonardo Flores inició el torneo colombiano con un triunfo ante el Millonarios.
El mediocampista ingresó en el minuto 16 y en el 60 anotó gol, en la victoria 2-1 del conjunto leopardo.
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Darwin Machís entró en el minuto 73 y en el 79 fue expulsado, en el triunfo del América de Cali 3-0 ante el Internacional de Bogotá.
En el cuadro bogotano, Wuilker Fariñez y Carlos Vivas jugaron todo el partido, con el segundo siendo amonestado.
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Foto: Vanguardia.com