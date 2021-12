Deportivo Lara irá contra Bolívar y Monagas contra Everton en la Libertadores

La Conmebol sorteó las tres primeras rondas de la Copa Libertadores 2022, instancias en las que por Venezuela participarán Deportivo Lara y Monagas SC.

El cuadro larense quedó encuadrado con el Bolívar boliviano, siendo local en la ida.

Si avanza de la Fase 1 a la Fase 2, se medirá al Universidad Católica ecuatoriano, nuevamente con la localía en el primer partido.

El once azulgrana cerrará en casa, en su llave de la Fase 2 ante el Everton chileno.

La Libertadores empezará el 8 de febrero.

Fase 1

E1 Montevideo City Torque vs. Barcelona

E2 Deportivo Lara vs. Bolívar

E3 Universidad César Vallejo vs. Olimpia

Fase 2

C1 Colombia 3 (Deportivo Cali o Millonarios) vs. Fluminense

C2 Audax Italiano vs. Estudiantes La Plata

C3 E2 vs. Universidad Católica (ECU)

C4 América Mineiro vs. Guaraní

C5 E1 vs. Universitario

C6 Plaza Colonia vs. The Strongest

C7 Everton (CHI) vs. Monagas SC

C8 E3 vs. Atlético Nacional

Fase 3

G1 C1 vs. C8

G2 C2 vs. C7

G3 C3 vs. C6

G4 C4 vs. C5

Los cuatro vencedores de la Fase 3 avanzarán a la fase de grupos, los cuatro perdedores a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

