La Vinotinto femenina jugará ante Escocia el 14 de noviembre

La federación de Escocia confirmó este martes que su selección femenina se medirá a la Venezuela en un amistoso, que se disputará en España el 14 de noviembre.

“Pedro Martinez Losa eligió a la nómina de Escocia para los próximos partidos internacionales contra Venezuela y Panamá“, publicó el portal oficial de la selección británica.

Escocia hará una concentración en Cádiz, España, entre el 7 y el 15 de noviembre, incluyendo los partidos del 12 ante Panamá y el 14 ante Venezuela.

La FVF no ha informado hasta ahora de este encuentro de la Vinotinto femenina, ni del que fue anunciado por la federación de Cataluña en septiembre, también para noviembre.

