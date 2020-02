La temporada de la MLS empezará este sábado

Internacional

Vuelve la acción a la MLS de Estados Unidos este sábado, jornada inaugural de la temporada 2020, la vigésimo quinta de su historia, en la destacará la presencia de dos nuevas franquicias que elevarán a 26 los equipos que compitan y en la que el protagonismo se lo llevarán los jugadores latinoamericanos.

La política expansionista establecida por el comisionado de la MLS, Don Garber, permitirá hacer su debut este año al Inter Miami y al Nashville SC, que militarán en la conferencia Este y Oeste, respectivamente.

Su presencia ha permitido a la liga recibir dinero fresco por el pago de la cuota de expansión, 150 millones de dólares en el caso del Nashville SC y 25 en el del Inter Miami, gracias al acuerdo que la liga firmó con el inglés David Beckham cuando llegó como jugador al LA Galaxy de darle ese precio si algún día quería formar un equipo.

Beckham, a pesar de todas las dificultades que ha tenido y sigue teniendo, vio su sueño cumplido, con un beneficio de más de 250 millones de dólares, sin haber hecho aun su debut deportivo.

El valor de los equipos se sigue incrementando, con el Atlanta United de líder con sus 500 millones de dólares, de acuerdo a la revista especializada Forbes, seguido por el Galaxy con 480 millones y sus vecinos de LAFC, que en su tercera temporada en la liga ya valen 475.

Los actuales campeones de la MLS, los Seattle Sounders, salen de nuevo como los grandes favoritos a revalidar el título y les siguen en valoración con 405 millones de dólares.

Pero si en el apartado económico los números muestran un crecimiento considerable y que la MLS puede competir con las mejores del mundo en ese apartado, en el deportivo se mantienen las dudas en cuanto a su nivel futbolístico.

De esta manera la nueva temporada, en la que habrá jugadores de 75 países diferentes, vuelve a tener el gran reto de demostrar que su crecimiento futbolístico es real, a pesar de que estrellas como el sueco Zlatan Ibrahimovic dieran por terminada su etapa tras una temporada y media en el Galaxy y a pesar de tener un contrato millonario de 7,2 millones.

La marcha de Ibrahimovic dejó a la MLS sin ninguna estrella internacional de relevancia, como lo fueron en su tiempo el propio Beckham -pionero-, el francés Thierry Henry, que esta temporada debuta como entrenador del Montreal Impact, el italiano Andrea Pirlo y el español David Villa, entre otros.

A cambio, la MLS esta temporada ha decidido apostar aun más por el mercado del fútbol mexicano y latinoamericano, en donde busca talento para consolidarse como la liga más joven y diversa de Estados Unidos en el deporte profesional.

Después que LAFC diera el primer paso al fichar al delantero internacional mexicano Carlos Vela como el jugador franquicia cuando comenzó su andadura en la temporada de 2018, siendo todo un éxito con la Bota de Oro y el MVP de la temporada pasada, su equipo vecino, el Galaxy, ha seguido su ejemplo y ha fichado a Javier “Chicharito” Hernández.

Al margen de que Hernández pueda hacer al Galaxy mejor equipo de cara a competir por el título de liga (no está ni entre los cuatro favoritos de la conferencia Oeste), su presencia junto a su compatriota Jonathan dos Santos es una garantía de éxito comercial y venta de entradas no solo en Los Ángeles sino en todo el país.

La llegada de Hernández hizo que otras figuras del fútbol de la Liga MX también aceptasen las ofertas que le llegaron de la MLS para convertirlos en jugadores franquicia y a la vez ser también su mejor imagen y una opción de atraer al mayor número de aficionados entre la comunidad hispana.

De esta manera, Rodolfo Pizarro dejaba a los Rayados de Monterrey para fichar por la nueva franquicia del Inter de Miami, con el doble de salario de lo que percibía en México, el glamour de estar en Miami y teniendo de dueño a Beckham y al nuevo entrenador, veterano de la Liga MX, el uruguayo Diego Alonso.

Otro joven talento del fútbol mexicano, Alan Pulido, salía de las Chivas de Guadalajara para llegar al Sporting Kansas City, donde sin discusión será la primera opción de ataque que tenga el entrenador Peter Vermes, uno de los mejores de la liga.

También dejó las Chivas el defensa Oswaldo Alanís, quien se va a reencontrar con el entrenador argentino Matías Almeyda en los San Jose Earthquakes, que fue el que pidió su fichaje para darle nueva vida a su proyecto al frente del equipo californiano.

El argentino Lucas Zelarayan, que jugaba con los Tigres de la UANL, también dejó el fútbol mexicano para incorporarse con el Columbus Crew, el equipo que se proyecta como el favorito a luchar por el título en la conferencia Este.

Junto al mercado mexicano, el latinoamericano también creció en importancia con la llegada de nuevos valores como el joven atacante peruano Edison Flores, que fue elegido sustituto del inglés Wayne Rooney en el DC United, después que el jugador europeo tampoco disfrutase de su experiencia en Estados Unidos.

Flores podrá seguir los pasos de su compatriota Raúl Ruidíaz, que junto con el uruguayo Nicolás Lodeiro son los hombres claves en la delantera de los actuales campeones defensores los Sounders FC.

El fútbol brasileño también fue protagonista en el mercado de los fichajes de la MLS con la incorporación de tres nuevos jugadores franquicias como Joao Paulo, que llega a Seattle, Antonio Carlos al Orlando City y Tiago Santos al FC Dallas.

La continuidad de los españoles Alejandro Pozuelo y Charles Gil, claves en el dirección del juego del Toronto FC y del New England Revolution, los argentinos Maxi Moralez (New York City), Gonzalo “Pity” Martínez (Atlanta United), Cristian Pavón (Los Angeles Galaxy) y Gustavo Bou (New England), además del venezolano Josef Martínez (Atlanta United), aseguran que su aportación será de nuevo decisiva para el crecimiento de la MLS.

