La selección de Bolivia ya entrenó en suelo brasileño

La selección boliviana, al mando del venezolano César Farías, se prepara desde este jueves en territorio brasileño con miras a su debut en la Copa América ante Paraguay el próximo lunes.

La delegación de la Verde viajó a Brasil en la víspera desde Chile, donde el martes el equipo logró un empate por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, según información de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Los bolivianos tuvieron una corta escala en la ciudad oriental de Santa Cruz y llegaron en la noche a la ciudad brasileña de Goainia, donde el lunes jugarán contra la selección paraguaya del argentino Eduardo Berizzo.

Los dirigidos por Farías cumplieron en esta jornada trabajos de fuerza en el gimnasio y otros aeróbicos en cinta, mientras que los futbolistas que jugaron contra Chile tuvieron sesión de fisioterapia, indicó la FBF.

Para el viernes está previsto el primer entrenamiento en cancha , en el estadio Antonio Accioly sin acceso a los medios, agregó la institución.

Por su parte, la Conmebol celebró el miércoles la llegada de Bolivia a Brasil con un mensaje en Twitter que rezaba que “¡¡¡LLEGÓ LA VERDE!!!”.

El grupo que afrontará la Copa América es básicamente el mismo que disputó las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas, en las cuales Bolivia ganó en La Paz a Venezuela además del empate en Santiago.

Esta plantilla de 27 jugadores incluye al artillero internacional Marcelo Moreno Martins, el anotador histórico de Bolivia que lidera por ahora la clasificación de goleadores de las clasificatorias sudamericanas.

Loading...

También están Danny Bejarano y Jaume Cuéllar; los defensores Luis Haquín y Adrián Jusino, además del centrocampista Boris Céspedes.

Entre los que militan en clubes locales están el portero Carlos Lampe, el experimentado Juan Carlos Arce, el zaguero José Sagredo y el mediocampista Henry Vaca, entre otros.

La FBF ha manifestado su respaldo y “conformidad” con la decisión de la Conmebol de llevar la Copa América de Argentina a Brasil, donde en esta jornada se superaron los tres recursos judiciales que intentaban impedir el torneo por la alta incidencia de la covid-19 en el país.

Porteros: Carlos Lampe (Always Ready), Rubén Cordano (Bolívar), Javier Rojas (Bolívar).

Defensas: Jairo Quinteros (Bolívar), Luis Haquín (Melipilla, CHI), Adrián Jusino (Larissa, GRE), Diego Bejarano (Bolívar), Roberto Fernández (Bolívar), Jorge Flores (Always Ready), Luis Barbosa (Aurora), José Sagredo (The Strongest), Oscar Ribera (Blooming).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolívar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Diego Wayar (The Strongest), Moisés Villarroel (Wilstermann), Boris Céspedes (Servette, SUI), Erwin Saavedra (Bolívar), Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Junior Sánchez (Blooming), Danny Bejarano (Lamia, GRE).

Delanteros: Marcelo Moreno Martins (Cruzeiro, BRA), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Álvarez (Wilstermann), Jaume Cuéllar (SPAL, ITA), Jeyson Chura (The Strongest).

EFE

Lavinotinto.com