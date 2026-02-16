La segunda división tendrá 17 equipos en la Temporada 2026

La Temporada 2026 de la segunda división se pondrá en marcha este mes con la presencia de 17 equipos.

La Liga Futve confirmó el regreso del Deportivo Lara, la incorporación de Club Atlético Barinas y Atlético Ávila, además de la adición del filial del Zamora FC.

A ellos se sumó el descendido Yaracuyanos FC.

Los conjuntos que no participarán respecto a 2025 son Angostura FC, Héroes de Falcón y Titanes FC. A primera división ascendió Trujillanos FC.

El Grupo Centro Occidental quedó conformado por Atlético Barinas, Barquisimeto SC, Academia Puerto Cabello B, Deportivo Lara, Real Frontera, Ureña SC, Yaracuyanos FC, Atlético El Vigía y Zamora FC B.

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El Grupo Centro Oriental quedó integrado por Atlético Ávila, Aragua FC, Bolívar SC, Dynamo Puerto, Marítimo de La Guaira, Mineros de Guayana, Deportivo Miranda y Monagas SC B.

Cada grupo jugará cuatro vueltas, por lo que se disputarán 36 jornadas en el Centro Occidental, con 4 fechas de descanso por equipo. En el Centro Oriental serán 28 jornadas sin fechas libres.

El certamen iniciará el 21 de febrero, a la espera de la confirmación del calendario por parte de la liga y el anuncio público del resto de detalles del formato, que otorgará un ascenso a la primera división para 2027.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo