La Guaira y Puerto Cabello ganaron en el Cuadrangular A

Este sábado se disputaron los dos encuentros de la quinta fecha del Cuadrangular A del Torneo Apertura 2026.

Deportivo La Guaira venció 0-2 a Portuguesa FC. El uruguayo Martín Gianoli anotó en los minutos 16 y 32, capitalizando acciones a balón parado del cuadro naranja.

Academia Puerto Cabello se impuso 2-1 ante UCV FC. Kendrys Silva abrió el marcador en el 48. El local remontó con un tiro libre de Daniel Saggiomo en el 90+1 y una anotación del uruguayo Gerónimo Bortagaray en el 90+3.

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A falta de una jornada, La Guaira ahora es el puntero del grupo con 7 puntos, los mismos que Puerto Cabello pero con mejor diferencia de goles.

El domingo jugarán Carabobo FC-Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida-Metropolitanos FC.

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Foto: Prensa UCV FC