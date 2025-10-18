Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Kryvbas de los venezolanos enrachado en Ucrania

18 de octubre, 2025

El Kryvbas Kryvyi Rih de los venezolanos superó este sábado al Rukh Lviv, en un encuentro de la novena fecha de la liga ucraniana.

Carlos Paraco fue titular, disputó 79 minutos y en el 23 anotó gol, en el triunfo 1-2 como visitante.

El delantero llegó a 4 goles en 9 partidos disputados en la competición.

Loading...

Gleiker Mendoza jugó todo el compromiso y dio una asistencia.

Andrusw Araujo disputó todo el encuentro y fue amonestado.

Carlos Augusto Rojas y Mayken González fueron convocados pero no jugaron.

Kryvbas está en el primer lugar de la clasificación de la máxima categoría de Ucrania, con 19 puntos en 9 fechas, y acumula 5 partidos sin derrotas entre todas las competiciones.

Lavinotinto.com
Foto: Fckryvbas.com

Share
Tweet
Share
Share
Lea también