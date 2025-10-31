Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

José Romo anotó en la derrota del Akritas

31 de octubre, 2025

El Akritas de José Romo cayó este viernes ante el Aris Limassol, en un encuentro de la novena jornada de la liga chipriota.

El delantero disputó todo el partido y en el minuto 7 marcó el único tanto de su equipo, en la derrota 3-1 como visitante.

Loading...

Romo llegó a 2 goles en 9 partidos, todos como titular, en la actual campaña. El criollo anotó 3 veces en los últimos 5 cotejos, incluyendo copa.

Akritas está en el noveno lugar de la clasificación, con 8 puntos en 9 fechas.

Lavinotinto.com
Foto: Protathlima.com

Share
Tweet
Share
Share
Lea también