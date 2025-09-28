Jesús Ramírez le dio el triunfo al Nacional Madeira

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez venció este domingo al Sporting Braga, en un compromiso de la séptima fecha de la liga portuguesa.

El delantero fue titular, disputó 85 minutos y en el 5 anotó el único gol del encuentro, en el triunfo 0-1 de su equipo como visitante.

Ramírez marcó por segunda jornada consecutiva y llegó a 4 goles en 7 partidos en la actual temporada. «Chuchu» está en el top 10 de los goleadores de la liga lusitana.

Nacional está en el puesto 13 de la clasificación, con 7 puntos en 7 jornadas.

Lavinotinto.com

Foto: Zerozero.pt