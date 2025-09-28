Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Jesús Ramírez le dio el triunfo al Nacional Madeira

28 de septiembre, 2025

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez venció este domingo al Sporting Braga, en un compromiso de la séptima fecha de la liga portuguesa.

El delantero fue titular, disputó 85 minutos y en el 5 anotó el único gol del encuentro, en el triunfo 0-1 de su equipo como visitante.

Loading...

Ramírez marcó por segunda jornada consecutiva y llegó a 4 goles en 7 partidos en la actual temporada. «Chuchu» está en el top 10 de los goleadores de la liga lusitana.

Nacional está en el puesto 13 de la clasificación, con 7 puntos en 7 jornadas.

Lavinotinto.com
Foto: Zerozero.pt

Share
Tweet
Share
Share
Lea también