Inter Miami de Josef Martínez pasó a la final de la US Open Cup

El Inter Miami de Josef Martínez aseguró su lugar en la final de la US Open Cup al superar en los penales al Cincinnati.

El delantero venezolano ingresó en el minuto 78 y anotó en el 93, en el empate 3-3 en los 120 minutos. En la tanda, Martínez anotó uno de los cobros, en el triunfo 4-5 de su equipo.

Junior Moreno disputó 89 minutos en el conjunto que se despidió en las semifinales.

Benja to Martinez to put us in the lead in @opencup semi final! 👏👏👏👏 #CINvMIA | 2-3 pic.twitter.com/pN78p0ngFF

Loading...

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023