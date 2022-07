Independiente del Valle será el rival del Deportivo Táchira en cuartos

El cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana quedó definido, con el ecuatoriano Independiente del Valle emparejado junto al Deportivo Táchira en la segunda competición.

El elenco meridional hizo válida la victoria de la ida 2-1 ante Lanús, al igualar 0-0 en la vuelta este jueves.

Entre el 2 y el 4 de agosto se disputará la ida, en Pueblo Nuevo; mientras que la vuelta se jugará en Quito, entre el 9 y el 11 del mismo mes.

El ganador de la serie entre venezolanos y ecuatorianos se medirá en semifinales de la Sudamericana al clasificado entre el Melgar peruano y el Internacional brasileño.

Copa Sudamericana 2022 – Cuartos de final

Melgar (PER) vs. Internacional (BRA)

Deportivo Táchira (VEN) vs. Independiente del Valle (ECU)

Nacional (URU) vs. Atlético Goainiense (BRA)

Sao Paulo (BRA) vs. Ceará (BRA)

Copa Libertadores 2022 – Cuartos de final

Atlético Mineiro (BRA) vs. Palmeiras (BRA)

Athletico Paranaense (BRA) vs. Estudiantes La Plata (ARG)

Corinthians (BRA) vs. Flamengo (BRA)

Vélez Sarsfield (ARG) vs. Talleres (ARG)

