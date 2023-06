Gol del “Brujo” Martínez le dio un punto a Philadelphia Union

El Philadelphia Union de José Andrés Martínez sumó en su visita al Orlando City, en un partido en el que el mediocampista fue decisivo.

El “Brujo” disputó todo el encuentro y en el minuto 90 consiguió el 2-2 definitivo, con un remate desde la media distancia.

Martínez consiguió su primer gol oficial con la camiseta del Union, conjunto en el que milita desde 2020. En la actual temporada tiene 14 partidos jugados y ahora 1 gol anotado.

JOSE MARTINEZ! 🤯

What a stunner for his first MLS goal! #DOOP pic.twitter.com/lpREjFGNiU

— Major League Soccer (@MLS) June 22, 2023