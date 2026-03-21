Gol de Paraco le dio el triunfo al Kryvbas

El Kryvbas Kryvyi Rih de los venezolanos venció al Epicentr, en un encuentro de la fecha 21 de la liga ucraniana.

Carlos Paraco disputó todo el partido y en el minuto 39 anotó el segundo gol, en el triunfo 2-1 de su equipo.

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Andrusw Araujo jugó todo el encuentro y fue amonestado.

Gleiker Mendoza fue titular y disputó 75 minutos.

Carlos Augusto Rojas ingresó en el minuto 86.

Kryvbas está en el quinto lugar de la clasificación de la primera división ucraniana, con 34 puntos en 21 jornadas.

Lavinotinto.com

Foto: Fckryvbas.com