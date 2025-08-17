Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Gol de Jesús Ramírez le dio un punto al Nacional Madeira

17 de agosto, 2025

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez igualó ante el Rio Ave, en un encuentro de la segunda jornada de la liga portuguesa.

El delantero disputó todo el encuentro y en el minuto 83 anotó el gol de la igualdad 1-1 para su equipo fuera de casa.

Loading...

Ramírez marcó su primer tanto de la naciente temporada, en su regreso al Nacional luego de estar la campaña anterior en el Vitória Guimaraes.

El elenco madeirense está en la posición 14 de la tabla, con 1 punto en 2 fechas.

Lavinotinto.com
Foto: Zerozero.pt

Share
Tweet
Share
Share
Lea también