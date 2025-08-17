Gol de Jesús Ramírez le dio un punto al Nacional Madeira

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez igualó ante el Rio Ave, en un encuentro de la segunda jornada de la liga portuguesa.

El delantero disputó todo el encuentro y en el minuto 83 anotó el gol de la igualdad 1-1 para su equipo fuera de casa.

Ramírez marcó su primer tanto de la naciente temporada, en su regreso al Nacional luego de estar la campaña anterior en el Vitória Guimaraes.

El elenco madeirense está en la posición 14 de la tabla, con 1 punto en 2 fechas.

