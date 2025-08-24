Buscar
Gol de Eduard Bello confirmó el triunfo de Universidad Católica

24 de agosto, 2025

El Universidad Católica de Eduard Bello venció al Unión Española de Bianneider Tamayo, en un duelo de la fecha 21 de la liga chilena.

Bello ingresó en el minuto 73 y en el 90+4 marcó el 2-0 definitivo a favor de su equipo.

El volante anotó su tercer gol de la campaña, en 16 partidos disputados.

Loading...

Tamayo disputó todo el partido y fue amonestado.

La UC está en el sexto puesto de la clasificación, con 33 puntos en 20 encuentros. Unión Española está en el 15 -posición de descenso-, con 14 en 21 juegos.

El compromiso sirvió además para inaugurar el nuevo escenarios de los Cruzados, el Claro Arena de césped sintético.

Foto: Cooperativa.cl

