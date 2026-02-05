Gol de Chancellor le dio el triunfo a Universidad Católica

El Universidad Católica ecuatoriano empezó con el pie derecho su participación en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

John Chancellor disputó todo el partido y en el minuto 47 anotó de cabeza el único gol, en el triunfo 0-1 ante el Juventud uruguayo.

Rafael Romo jugó completo en la puerta del elenco quiteño, que venció como visitante en el estadio Centenario de Montevideo.

Con la ventaja en la serie, Católica buscará la clasificación en Ecuador el próximo jueves. El vencedor de la llave se medirá al Guaraní paraguayo en la Fase 2.

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⚽️⭐️ La jugada de la noche: el cabezazo de Jhon Chancellor para el 1-0 de @UCatolicaEC@CocaColaAr pic.twitter.com/B33ZkIsyZY — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 6, 2026

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Foto: Getty Images