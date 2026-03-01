Gleiker Mendoza anotó en el triunfo del Kryvbas

El Kryvbas Kryvyi Rih de los venezolanos superó al Zoria Luhansk, en un compromiso de la jornada 18 de la liga ucraniana.

Gleiker Mendoza fue titular, disputó 88 minutos y anotó en el 45+3, en el triunfo 3-1 de su equipo.

El atacante llegó a 6 goles en 17 partidos, 15 como titular. Fue sustituido con una lesión en el codo.

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Carlos Paraco fue titular, disputó 83 minutos y dio una asistencia, la segunda para él en la temporada.

Andrusw Araujo jugó todo el partido. Carlos Augusto Rojas ingresó en el 83.

Kryvbas estiró su invicto a 6 partidos y está en el quinto lugar de la clasificación, con 30 puntos en 18 fechas.

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Foto: Fckryvbas.com