Gimnasia de Jan Hurtado eliminado en las semifinales del torneo argentino

El Gimnasia y Esgrima La Plata de Jan Hurtado perdió este lunes ante Estudiantes de La Plata y quedó fuera de carrera en el Torneo Clausura argentino.

El delantero ingresó en el minuto 66, en la derrota de su equipo 0-1 como local ante su clásico rival.

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Hurtado cerró la campaña con 8 partidos disputados, 2 de ellos como titular, sin goles ni asistencias.

La final del fútbol argentino se jugará entre Racing y Estudiantes, el sábado a partido único, como el resto de las llaves de la ronda final.

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Foto: Getty Images