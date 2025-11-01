Freddy Vargas marcó en la goleada del Neftchi

El Neftchi Bakú de Freddy Vargas superó al Kapaz este sábado, en un compromiso de la décima jornada de la primera división de Azerbaiyán.

El volante disputó todo el partido y en el minuto 90+1 anotó el gol que cerró la victoria 5-1 de su equipo.

«Pico» Vargas marcó su segundo tanto de la temporada en 10 partidos, 9 de ellos como titular.

Neftchi está en el quinto lugar de la clasificación, con 15 puntos en 10 fechas y acumula 8 encuentros sin derrotas en todas las competiciones.

Lavinotinto.com

Foto: Neftchi.az