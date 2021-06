Estas son las sedes y estadios de la Copa América en Brasil

Brasil se prepara para albergar la Copa América. El país amazónico recibirá el torneo de selecciones más antiguo del mundo por segunda edición consecutiva tras la realizada en 2019 del 13 de junio al 10 de julio.

Las sedes confirmadas este martes para celebrar la Copa América son Río de Janeiro, Brasilia, Cuiabá y Goiania, dicho por el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez:

“Con mucha satisfacción, la Conmebol confirma que las sedes de la Copa América 2021 serán las ciudades de Brasilia, Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro. Estaremos realizando los juegos en esas ciudades con toda la seguridad posible, sin la presencia de público, con protocolos sanitarios rígidos y alienados con las autoridades de salud”, dijo Domínguez.

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

Loading...

​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd

— Copa América (@CopaAmerica) June 2, 2021