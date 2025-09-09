Eric Ramírez cedido al Bohemians checo

El delantero Eric Ramírez fue anunciado como la más reciente incorporación del Bohemians de la primera división checa.

«El delantero venezolano Eric Ramírez llegó proveniente del Dynamo Kiev. Los clubes acordaron un préstamo por un año con opción a compra«, publicó el elenco europeo.

El atacante de 26 años de edad estaba a la espera de conocer su futuro con el Dynamo luego de retornar de la cesión en el Tigre argentino. Anteriormente fue prestado por el club ucraniano al Sporting Gijón español, al Slovan Bratislava eslovaco y al Atlético Nacional colombiano.

Bohemians está en el noveno lugar de la máxima categoría de Chequia, con 7 puntos en 6 encuentros.

