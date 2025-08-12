Eduardo Sosa debutó con gol en Malasia

El Imigresen de Eduardo Sosa igualó con el Kelantan, en un compromiso de la segunda fecha de la liga de Malasia.

El volante disputó todo el partido y en el minuto 45 marcó de penal el gol de su equipo, en el empate 1-1 como visitante.

Sosa debutó con el cuadro asiático en este encuentro, luego de completar su periplo de más de cuatro años en el fútbol colombiano.

El criollo no anotaba desde julio de 2023, cuando militaba en el Deportes Tolima.

Imigresen, elenco recién ascendido a la primera división, está en el octavo lugar de la tabla, con 1 puntos en 2 jornadas.

Foto: Instagram IFC Malaysia