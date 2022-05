Deportivo Táchira chocará con Santos en octavos de Sudamericana

El Deportivo Táchira quedó encuadrado con el brasileño Santos en el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, realizado este viernes por la Conmebol.

El club aurinegro clasificó por segundo año consecutivo a esta instancia como tercero de grupo en la Copa Libertadores.

El elenco paulista ganó su grupo de la Sudamericana por el criterio de goles anotados, tras igualar en puntos con el Unión La Calera chileno.

Si Táchira logra superar el difícil obstáculo santista enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre el Independiente del Valle ecuatoriano y el Lanús argentino.

El once tachirense iniciará el cruce como local en Pueblo Nuevo en la semana del 28 de junio, para una semana después cerrar de visita en Brasil.

Octavos de final – Copa Sudamericana 2022

Deportivo Táchira vs. Santos

Nacional vs. Unión

Universidad Católica vs. Sao Paulo

Colo Colo vs. Internacional

Deportivo Cali vs. Melgar

The Strongest vs. Ceará

Olimpia vs. Atlético Goianiense

Independiente del Valle vs. Lanús.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images