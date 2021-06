Definidos los cruces de octavos de la Libertadores

El cruce entre River Plate y Argentinos Juniors será el único partido entre equipos del mismo país de los octavos de final de la Copa Libertadores, como quedó decidido este martes en el sorteo celebrado en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque.

En los octavos de final estarán presentes 16 equipos, de los que 12 son argentinos y brasileños, dos paraguayos, uno chileno y otro ecuatoriano.

El brasileño Palmeiras, ganador de la Copa Libertadores 2020, se enfrentará en octavos al chileno Universidad Católica.

Defensa y Justicia, el equipo argentino que ganó la Sudamericana 2020, se jugará el pase a cuartos de final con el brasileño Flamengo.

Los partidos de ida de octavos de final arrancarán el 13 de julio y el calendario de cuartos de final y semifinal se desarrollará entre agosto y septiembre.

La final única se jugará el 20 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

Octavos de final

A. Defensa y Justicia (ARG) vs. Flamengo (BRA)

B. Boca Juniors (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA)

C. Universidad Católica (CHI) vs. Palmeiras (BRA)

D. Cerro Porteño (PAR) vs. Fluminense (BRA)

E. Vélez Sarsfield (ARG) vs. Barcelona (ECU)

F. Sao Paulo (BRA) vs. Racing (ARG)

G. River Plate (ARG) vs. Argentinos Juniors (ARG)

H. Olimpia (PAR) vs. Internacional (BRA)

Cuartos de final

S1. Ganador A vs. Ganador H

S2. Ganador B vs. Ganador G

S3. Ganador C vs. Ganador F

S4. Ganador D vs. Ganador E

Semifinales

F1. S1 vs. S4

F2. S2 vs. S3

Final

Finalista 1 vs. Finalista 2.

EFE

Lavinotinto.com