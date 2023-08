Definidos los clasificados a cuartos de final en Libertadores y Sudamericana

A pesar de algunas sorpresas en los octavos de final, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tendrán una numerosa presencia de equipos brasileños y argentinos en los cuartos.

En la Libertadores, el vigente campeón Flamengo se despidió, luego de que Olimpia remontase la serie como local en el Defensores del Chaco, con un 3-1 (3-2 en el global).

Bolívar y Deportivo Pereira son los otros “coleados” entre argentinos y brasileños, tras dejar en el camino a Athletico Paranaense e Independiente del Valle.

Cada uno de estos tres clasificados tendrán rivales brasileños en la siguiente ronda (Fluminense, Internacional y Palmeiras). La otra llave será exclusivamente argentina, entre Boca Juniors y Racing.

Cuartos de final – Copa Libertadores 2023

Boca Juniors (ARG) vs. Racing (ARG)

Deportivo Pereira (COL) vs. Palmeiras (BRA)

Bolívar (BOL) vs. Internacional (BRA)

Fluminense (BRA) vs. Olimpia (PAR)

En la Sudamericana, hubo menos espacio para los batacazos, con cinco equipos brasileños y dos argentinos avanzando a los cuartos.

Liga de Quito es el único club procedente de un país diferente entre los ocho que siguen en carrera. Y clasificó sin no sufrirlo primero, ya que perdió como local en la vuelta y solo en los penales eliminó a Ñublense.

Se disputaron tres llaves entre brasileños y argentinos, con resultados favorables a Sao Paulo, Corinthians y Estudiantes de La Plata (que eliminó con global 5-0 a Goiás).

América Mineiro y Fortaleza chocarán en una llave completamente amazónica. América eliminó en octavos a otro conjunto de su país, RB Bragantino.

Cuartos de final – Copa Sudamericana 2023

Botafogo (BRA) vs. Defensa y Justicia (ARG)

LDU Quito (ECU) vs. Sao Paulo (BRA)

Corinthians (BRA) vs. Estudiantes La Plata (ARG)

América Mineiro (BRA) vs. Fortaleza (BRA)

Los encuentros de cuartos de final de ambos torneos se disputarán entre el 22 y el 31 de agosto.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images