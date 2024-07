Definidas las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana

Este jueves se completaron los encuentros de vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, con lo que quedaron definidos los 16 equipos que seguirán en carrera en la edición 2024.

Dos clubes de Argentina, Brasil y Chile, junto a uno por Ecuador y Paraguay superaron la instancia previa a los octavos, que enfrentó a los segundos de grupo de la Sudamericana con los terceros de grupos de la Copa Libertadores.

Huachipato y Rosario Central amarraron su cupo el martes en detrimento del Racing uruguayo y el Internacional brasileño.

El miércoles, avanzaron Libertad, RB Bragantino y Boca Juniors, a instancias de los ecuatorianos Universidad Católica, Barcelona e Independiente del Valle.

Loading...

El jueves cerró la ronda con boletos para Palestino, Athletico Paranaense y Liga de Quito, superando al Cuiabá brasileño, el Cerro Porteño paraguayo y el Always Ready boliviano.

Los octavos de final se disputarán en agosto, con los primeros de grupo -clasificados directamente a esta fase- cerrando como locales.

Octavos de final – Copa Sudamericana 2024

Rosario Central (ARG) vs. Fortaleza (BRA)

RB Bragantino (BRA) vs. Corinthians (BRA)

Athletico Paranaense (BRA) vs. Belgrano (ARG)

Huachipato (CHI) vs. Racing (ARG)

Libertad (PAR) vs. Sportivo Ameliano (PAR)

Boca Juniors (ARG) vs. Cruzeiro (BRA)

Palestino (CHI) vs. Independiente Medellín (COL)

LDU Quito (ECU) vs. Lanús (ARG)

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo