Completos los ocho clasificados a copas internacionales para 2026

Con la definición de los finalistas del Torneo Clausura 2025, el panorama de los equipos venezolanos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del próximo año tomó aún más forma.

Ya hay tres equipos garantizados en la Libertadores 2026. Deportivo La Guaira disputará la fase de grupos al ser el ganador de la tabla acumulada.

UCV FC tiene asegurada la Fase 2 al ser el campeón del Torneo Apertura. Si se impone en la Final de la temporada irá a la fase de grupos.

Carabobo FC tiene el boleto a la Fase 1 por la tabla acumulada. Si es el campeón del Clausura subirá a la Fase 2 y si obtiene la estrella estará en la fase de grupos.

El cupo restante se definirá entre Academia Puerto Cabello y Deportivo Táchira. Si el cuadro fortinero gana el Clausura accederá a la Copa y en la Final definirá si va a la fase de grupos (campeón) o a la Fase 2 (subcampeón).

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Táchira estará en la Fase 1 si Carabobo es el campeón del Clausura y debido a su ubicación en la tabla acumulada.

La Sudamericana 2026 también tiene confirmados a tres equipos venezolanos. Monagas SC, Caracas FC y Metropolitanos FC clasificaron gracias a su posición en la tabla acumulada.

El restante clasificado a la primera fase -instancia donde los conjuntos nacionales se medirán entre sí por dos boletos a los grupos- será Puerto Cabello si pierde la Final del Clausura o Táchira si Carabobo pierde la Final del Clausura.

En el caso de fortineros y aurinegros su clasificación será en carácter de subcampeón del Clausura o del Apertura, respectivamente.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC