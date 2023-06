Colombia venció de visita a Alemania

La fecha FIFA se completó para las selecciones sudamericanas entre el lunes y el martes, con la primera victoria de Colombia ante Alemania como punto destacado.

El lunes, Argentina venció 0-2 a Indonesia para cerrar su gira asiática. Los tantos del vigente campeón mundial fueron de Leandro Paredes y Cristian Romero.

El martes, Perú cayó 4-1 de visita ante Japón. El gol peruano fue de Christofer Gonzáles, el descuento luego de los de Hiroki Ito, Kaoru Mitoma, Junya Ito y Daizen Maeda.

Colombia ganó 0-2 ante Alemania en Gelsenkirchen. Las anotaciones del vecino país fueron en la segunda mitad, con un cabezazo de Luis Díaz y un penal de Juan Guillermo Cuadrado.

Brasil perdió 2-4 ante Senegal en Portugal. Lucas Paquetá puso adelante a la Canarinha, pero el campeón africano remontó con Habib Diallo, autogol de Marquinhos y Sadio Mané. Marquinhos descontó pero Mané cerró con un penal.

Uruguay se impuso 2-0 ante Cuba en Montevideo. Facundo Torres, de penal, y Maximiliano Araújo anotaron por la Celeste.

Bolivia y Chile igualaron 0-0 en Santa Cruz de la Sierra.

Ecuador venció 1-3 a Costa Rica en Estados Unidos. Énner Valencia, William Pacho y Pedro Vite marcaron por la Tri, mientras que Joel Campbell descontó por el elenco centroamericano.

Loading...

La fecha FIFA de junio fue la última para las selecciones de Conmebol previo al inicio de las eliminatorias al Mundial 2026 en septiembre, que tendrá los siguientes partidos en la primera fecha:

Paraguay vs. Perú

Uruguay vs. Chile

Argentina vs. Ecuador

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo