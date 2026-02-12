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Chancellor marcó pero Universidad Católica quedó eliminado

12 de febrero, 2026

El Universidad Católica de los venezolanos quedó eliminado en los penales de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

John Chancellor disputó todo el partido y anotó de cabeza en el minuto 64, en la derrota 3-4 del equipo ecuatoriano ante el Juventud uruguayo.

El zaguero falló en su cobro en la tanda, que culminó 3-4 a favor del elenco visitante en los penales tras la igualdad 4-4 en el global.

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Rafael Romo jugó todo el encuentro y tapó uno de los cobros en la tanda.

Juventud enfrentará al Guaraní paraguayo en la Fase 2. Las otras llaves con clasificados de la Fase 1 serán Deportivo Táchira-Deportes Tolima y 2 de Mayo-Sporting Cristal.

Lavinotinto.com
Foto: X Universidad Católica Ecuador

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