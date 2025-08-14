Chacón y Makoun avanzaron a los playoffs en las copas europeas

Este jueves se disputaron los encuentros de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, con presencia venezolana.

Yerson Ronaldo Chacón fue titular y disputó 86 minutos, en la derrota 2-1 del AEK Larnaca chipriota ante el Legia polaco.

El cuadro del volante avanzó con un global de 5-3 y jugará los playoffs de la Europa League ante el Brann noruego.

Christian Makoun jugó todo el partido, en el triunfo 0-2 del Levski Sofia búlgaro ante el Sabah azerí.

El elenco del zaguero se quedó con la serie con un global de 3-0 y tendrá como rival en los playoffs de la Conference al AZ Alkmaar neerlandés.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images