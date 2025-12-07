Carlos Paraco marcó en el triunfo del Kryvbas

El Kryvbas Kryvyi Rih venció al Oleksandria en el duelo de equipos de jugadores venezolanos en la fecha 15 de la liga ucraniana.

Carlos Paraco fue titular, disputó 86 minutos y en el 26 anotó gol, en el triunfo 3-0 del Kryvbas. Es el quinto tanto en la temporada para el atacante.

Andrusw Araujo jugó todo el partido y dio una asistencia, la primera en la campaña.

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Gleiker Mendoza ingresó en el minuto 87, mientras que Carlos Augusto Rojas fue convocado pero no vio acción.

En el Oleksandria, Bryan Castillo fue titular y disputó 70 minutos.

Kryvbas está en el cuarto lugar de la clasificación, con 25 puntos en 15 jornadas. Oleksandria está en el penúltimo puesto con 10 puntos en la misma cantidad de encuentros.

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Foto: Fckryvbas.com