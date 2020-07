Caracas y Estudiantes volverán a jugar en la Libertadores desde el 16 de septiembre

Copa LibertadoresFútbol

La Conmebol difundió el nuevo calendario de la Copa Libertadores, tras la reprogramación hecha a causa de la emergencia del coronavirus. Caracas FC y Estudiantes de Mérida volverán a la acción el 16 de septiembre.

El club capitalino lo hará de visitante ante el Independiente Medellín colombiano, mientras que el once académico recibirá al Alianza Lima peruano.

Ambos equipos deberán enfrentar tres partidos en septiembre y uno en octubre en la fase de grupos, dos en condición de local y dos en condición de visitante.

La Conmebol indicó que si alguno de los 32 conjuntos participantes requiere modificar su localía -sea de estadio, ciudad o país-, tiene hasta el 20 de agosto para comunicárselo al organismo.

Partidos del Caracas FC – Grupo H

16 septiembre, 8:30 pm – Independiente Medellín vs. Caracas

23 septiembre, 6:15 pm – Caracas vs. Libertad

30 septiembre, 6:15 pm – Caracas vs. Independiente Medellín

22 octubre, 8:30 pm- Boca Juniors vs. Caracas

Partidos del Estudiantes – Grupo F

16 septiembre, 6:15 pm – Estudiantes vs. Alianza Lima

22 septiembre, 6:15 pm – Estudiantes vs. Nacional

30 septiembre, 8:30 pm – Alianza Lima vs. Estudiantes

21 octubre, 6:15 pm – Racing vs. Estudiantes.

