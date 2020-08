Caracas y Estudiantes se mantendrán en sus sedes para la Libertadores

Copa LibertadoresFútbol

La Conmebol divulgó este miércoles el calendario revisado de la Copa Libertadores, en el que Caracas FC y Estudiantes de Mérida seguirán siendo locales en sus respectivos estadios.

Con la aprobación por los diez países sudamericanos de los protocolos sanitarios para la vuelta de la Copa, el cuadro rojo disputará dos encuentros en el estadio Olímpico capitalino y el académico dos en el Metropolitano merideño.

Partidos del Caracas FC – Grupo H

16 septiembre, 8:30 pm – Medellín – Independiente Medellín vs. Caracas

23 septiembre, 6:15 pm – Caracas – Caracas vs. Libertad

30 septiembre, 6:15 pm – Caracas – Caracas vs. Independiente Medellín

22 octubre, 8:30 pm- Buenos Aires – Boca Juniors vs. Caracas

Partidos del Estudiantes – Grupo F

16 septiembre, 6:15 pm – Mérida – Estudiantes vs. Alianza Lima

22 septiembre, 6:15 pm – Mérida – Estudiantes vs. Nacional

30 septiembre, 8:30 pm – Lima – Alianza Lima vs. Estudiantes

21 octubre, 6:15 pm – Avellaneda – Racing vs. Estudiantes.

EFE

Foto: Archivo

Lavinotinto.com