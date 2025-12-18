Caracas-Metropolitanos y Puerto Cabello-Monagas en la Sudamericana

Este jueves, la Conmebol sorteó los cruces de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, en la que participarán cuatro equipos venezolanos.

El primer cruce a partido único definido fue el que medirá a Academia Puerto Cabello con Monagas SC.

La otra llave nacional tendrá a Caracas FC como local ante Metropolitanos FC.

Ambos encuentros se jugarán en la semana del 4 al 6 de marzo.

Los dos ganadores tendrán boleto a la fase de grupos de la Sudamericana, junto a los 14 vencedores de las restantes llaves de la ronda previa, además de los 4 eliminados de la Fase 3 de la Copa Libertadores, 6 equipos de Argentina y 6 de Brasil.

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Copa Sudamericana 2026 – Primera Fase

Bolivia 3 vs. Bolivia 4

Bolivia 2 vs. Bolivia 1

Universidad de Chile (CHI) vs. Palestino (CHI)

Cobresal (CHI) vs. Audax Italiano (CHI)

Atlético Nacional (COL) vs. Millonarios (COL)

América de Cali (COL) vs. Atlético Bucaramanga (COL)

Ecuador 4 vs. Ecuador 2

Ecuador 1 vs. Ecuador 3

Nacional (PAR) vs. Recoleta (PAR)

Sportivo Trinidense (PAR) vs. Olimpia (PAR)

Alianza Atlético (PER) vs. Deportivo Garcilaso (PER)

Cienciano (PER) vs. Melgar (PER)

Montevideo City Torque (URU) vs. Defensor Sporting (URU)

Boston River (URU) vs. Racing (URU)

Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Monagas SC (VEN)

Caracas FC (VEN) vs. Metropolitanos FC (VEN)

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Foto: Archivo