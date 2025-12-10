Caracas FC anunció bajas de cara a 2026

Esta semana, el Caracas FC informó los primeros movimientos de su plantilla de cara a la Temporada 2026.

El martes, el club avileño anunció las bajas de Deivid Tegues y el colombiano Johan Murillo, a las que se agregaron el mismo día las de Edgardo Rito y el panameño Leslie Heráldez.

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El miércoles, el cuadro rojo confirmó las salidas de José Hernández Chávez y Brayan Rodríguez. Posteriormente, Vicente Rodríguez se unió a la lista.

Además de su participación en el torneo de primera división, el Caracas estará en la Copa Sudamericana, cuyo rival conocerá en el sorteo del 18 de diciembre.

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Foto: Archivo