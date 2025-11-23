Carabobo FC se quedó con el Torneo Clausura 2025

Carabobo FC se tituló en el Torneo Clausura 2025 con un triunfo 1-0 ante Academia Puerto Cabello y estará en la Final de la Temporada 2025 del fútbol venezolano.

Ante una numerosa asistencia en el estadio Misael Delgado, ambos conjuntos ofrecieron un primer tiempo discreto, con apenas incidencias en las cercanías del arco contrario.

La más clara del período inicial la tuvo Joshuan Berríos y la desperdició con un tiro que se fue por un lado. Los recaudos y la búsqueda de que el otro se equivocara se impusieron.

Al punto que fue un error lo que le dio el desenlace al encuentro. En el minuto 59, una devolución comprometida llevó a un duelo que José Riasco le ganó a Mamadou Mbaye para definir mano a mano con el arquero.

Puerto Cabello atacó con más desorden que ideas y Carabobo resistió el resto de la noche, con lo que se quedó con el torneo corto y envió al elenco fortinero a la Copa Sudamericana.

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Carabobo será el rival de UCV FC en la Final nacional, que empezará el próximo fin de semana. Entre ambos se dirimirá el campeón de 2025 y el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

1- Carabobo: Lucas Bruera, Norman Rodríguez, Leonardo Aponte, Jean Fuentes, Angelo Lucena (José Riasco, 46′), Matías Núñez, Juan Camilo Pérez (Franner López, 83′), Miguel Ángel Pernía, Joshuan Berríos (Pablo Bonilla, 87′), Yohandry Orozco (Carlos Ramos, 76′), Flabián Londoño (Yonathan Del Valle, 76′). DT: Daniel Farías.

0- Puerto Cabello: Luis Romero, Jefre Vargas, Mamadou Mbaye (Dimas Meza, 64′), Jiovany Ramos, Yanniel Hernández (Heiber Linares, 69′), Luis Casiani (Raudy Guerrero, 82′), Kaya Faites, Harrison Contreras (Andrés Ponce, 82′), Abdul Awudu, Jayson Martínez (Rubén Rojas, 69′), Edwuin Pernía. DT: Eduardo Saragó.

Goles: José Riasco 59′.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa).

Amonestados: Lucena, Pernía, Fuentes, Bruera, Riasco – Hernández, Meza, Casiani.

Estadio: Misael Delgado, Valencia

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Foto: Prensa Carabobo FC