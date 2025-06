Calendario de Táchira y Carabobo en grupos de Libertadores

La Conmebol divulgó este martes el calendario de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, en la que participarán Deportivo Táchira y Carabobo FC.

El club aurinegro oficiará como local en Pueblo Nuevo y el cuadro carabobeño lo hará en el estadio Misael Delgado de Valencia.

Carabobo abrirá la presencia venezolana el 1 de abril ante el Estudiantes de La Plata argentino como local, mientras que Táchira iniciará en casa ante el Flamengo brasileño el 3 de abril.

La fase de grupos de la Libertadores tendrá tres fechas en abril y tres en mayo.

Calendario de los equipos venezolanos en la fase de grupos de la Libertadores 2025

Martes 1 abril – Valencia – Carabobo FC vs. Estudiantes La Plata – 6:00 pm

Jueves 3 abril – San Cristóbal – Deportivo Táchira vs. Flamengo – 8:30 pm

Martes 8 abril – Rio de Janeiro – Botafogo vs. Carabobo FC – 6:00 pm

Miércoles 9 abril – Quito – LDU Quito vs. Deportivo Táchira – 10:00 pm

Martes 22 abril – Valencia – Carabobo FC vs. Universidad de Chile – 6:00 pm

Jueves 24 abril – Santiago del Estero – Central Córdoba SDE vs. Deportivo Táchira – 6:00 pm

Martes 6 mayo – Valencia – Carabobo FC vs. Botafogo – 6:00 pm

Miércoles 7 mayo – San Cristóbal – Deportivo Táchira vs. LDU Quito – 6:00 pm

Martes 13 mayo – San Cristóbal – Deportivo Táchira vs. Central Córdoba SDE – 6:00 pm

Martes 13 mayo – Santiago – Universidad de Chile vs. Carabobo FC – 8:30 pm

Martes 27 mayo – La Plata – Estudiantes La Plata vs. Carabobo FC – 8:30 pm

Miércoles 28 mayo – Rio de Janeiro – Flamengo vs. Deportivo Táchira – 8:30 pm

Horarios de Venezuela

Calendario sujeto a modificación

