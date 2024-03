Calendario de Metropolitanos y Rayo Zuliano en grupos de Sudamericana

La Conmebol divulgó este martes el calendario de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, en la que participarán Metropolitanos FC y Rayo Zuliano.

Además, el ente confirmó que el conjunto zuliano oficiará como local en el estadio Brígido Iriarte de Caracas, mientras que el violeta lo hará en el Olímpico de la UCV.

Rayo Zuliano abrirá la presencia venezolana el 3 de abril ante el Danubio uruguayo como local, mientras que Metropolitanos iniciará de visitante ante el Deportivo Garcilaso peruano el 4 de abril.

La fase de grupos de la Sudamericana tendrá tres fechas en abril y tres en mayo.

Calendario de los equipos venezolanos en la Copa Sudamericana 2024

Miércoles 3 abril – Caracas – Rayo Zuliano vs. Danubio – 6:00 pm

Jueves 4 abril – Cusco – Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos FC – 6:00 pm

Martes 9 abril – Curitiba – Athletico Paranaense vs. Rayo Zuliano – 8:30 pm

Jueves 11 abril – Caracas – Metropolitanos FC vs. Cuiabá – 6:00 pm

Miércoles 24 abril – Caracas – Rayo Zuliano vs. Sportivo Ameliano – 10:00 pm

Jueves 25 abril – Caracas – Metropolitanos FC vs. Lanús – 6:00 pm

Miércoles 8 mayo – Caracas – Rayo Zuliano vs. Athletico Paranaense – 6:00 pm

Miércoles 8 mayo – Cuiabá – Cuiabá vs. Metropolitanos FC – 8:00 pm

Martes 14 mayo – Asunción – Sportivo Ameliano vs. Rayo Zuliano – 8:00 pm

Miércoles 15 mayo – Lanús – Lanús vs. Metropolitanos FC – 6:00 pm

Miércoles 29 mayo – Caracas – Metropolitanos FC vs. Deportivo Garcilaso – 6:00 pm

Jueves 30 mayo – Montevideo – Danubio vs. Rayo Zuliano – 8:00 pm

Horarios de Venezuela

Calendario sujeto a modificación

Lavinotinto.com

Foto: Archivo