Calendario de los equipos venezolanos en los grupos de Sudamericana

Deportivo La Guaira iniciará como visitante y Metropolitanos FC como local, de acuerdo al calendario de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022, difundido este sábado por Conmebol.

El cuadro naranja arrancará su periplo en un estadio por confirmar de Paraguay ante General Caballero JLM, el 6 de abril.

El elenco violeta debutará como local el 7 de abril, ante el Lanús argentino en el estadio Olímpico de la UCV.

La Guaira comparte el grupo G con el Independiente argentino, el Ceará brasileño y el General Caballero paraguayo.

Metropolitanos quedó encuadrado en el A, junto al Lanús argentino, el Montevideo Wanderers uruguayo y el Barcelona ecuatoriano.

Calendario de los equipos venezolanos en la Copa Sudamericana 2022 – Horarios de Venezuela

Miércoles 6 abril – General Caballero JLM vs. Deportivo La Guaira – Por definir – 6:15 pm

Jueves 7 abril – Metropolitanos FC vs. Lanús – Caracas – 8:30 pm

Martes 12 abril – Deportivo La Guaira vs. Ceará – Caracas – 6:15 pm

Jueves 14 abril – Montevideo Wanderers vs. Metropolitanos FC – Montevideo – 6:15 pm

Martes 26 abril – Deportivo La Guaira vs. Independiente – Caracas – 6:15 pm

Jueves 28 abril – Barcelona vs. Metropolitanos FC – Guayaquil – 8:30 pm

Martes 3 mayo – Ceará vs. Deportivo La Guaira – Fortaleza – 8:30 pm

Miércoles 4 mayo – Metropolitanos FC vs. Montevideo Wanderers – Caracas – 6:15 pm

Jueves 19 mayo – Independiente vs. Deportivo La Guaira – Avellaneda – 6:15 pm

Jueves 19 mayo – Metropolitanos FC vs. Barcelona – Caracas – 8:30 pm

Miércoles 25 mayo – Lanús vs. Metropolitanos FC – Lanús – 6:15 pm

Miércoles 25 mayo – Deportivo La Guaira vs. General Caballero JLM – Caracas – 8:30 pm.

