Calendario de los equipos venezolanos en las fases previas de la Libertadores

La Conmebol difundió este viernes el calendario de las Fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2025, en las que verán acción Monagas SC y UCV FC.

El conjunto oriental será el que abrirá la edición del próximo año de la Copa, al recibir el martes 4 de febrero a Defensor Sporting en Maturín.

Una semana más tarde será la vuelta en Montevideo.

En el caso del elenco ucevista, su participación iniciará el miércoles 19 de febrero, como local en Caracas ante Corinthians.

La vuelta se jugará una semana después en Sao Paulo.

Calendario Fase Preliminar – Copa Libertadores 2025

Fase 1

E3 Monagas SC vs. Defensor Sporting – Maturín – 4 febrero – 8:30 pm

E3 Defensor Sporting vs. Monagas SC – Montevideo – 11 febrero – 8:30 pm

Fase 2

C5 UCV FC vs. Corinthians – Caracas – 19 febrero – 8:30 pm

C3 (Monagas/Defensor Sporting) vs. Cerro Porteño – (Maturín/Montevideo) – 20 febrero – 6:00 pm

C5 Corinthians vs. UCV FC – Sao Paulo – 26 febrero – 8:30 pm

C3 Cerro Porteño vs. (Monagas/Defensor Sporting) – Asunción – 27 febrero – 6:00 pm

Horarios de Venezuela

