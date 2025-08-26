Bryan Castillo llegó al Oleksandria ucraniano

El Oleksandria de la primera división ucraniana confirmó el fichaje del delantero venezolano Bryan Castillo.

«FC Oleksandria ha fichado al delantero venezolano Brian José Castillo Rosendo. El contrato del jugador con el club finaliza el 31 de mayo de 2028, con opción a prórroga de un año«, publicó el cuadro europeo en su sitio oficial.

Castillo, de 24 años de edad, militó hasta el actual Torneo Clausura 2025 en el Deportivo Táchira y anteriormente en el Deportivo Lara. Además fue parte de la Vinotinto sub-23 en el Preolímpico de 2024 y convocado a la Vinotinto mayor en enero.

Oleksandria es el colista de la naciente liga de Ucrania, sin puntos en 3 partidos.

