Brasil y Perú cayeron ante Marruecos y Alemania

La primera tanda de amistosos en la fecha FIFA de las selecciones sudamericanas se completaron con las presentaciones de Brasil y Perú.

La Canarinha perdió 2-1 de visita en Marruecos. El cuadro amazónico, dirigido por el interino Ramon Menezes, usó un once apartado de lo habitual y con espacio para varios debutantes del Brasileirao.

El elenco africano, sensación de la reciente Copa del Mundo, ratificó su buen momento con goles de Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri. Igualó transitoriamente Casemiro, ayudado por un desliz del meta Bono.

En Maguncia, Perú sufrió un 2-0 ante Alemania, que se quedó corto por el dominio del cuadro europeo. En una primera mitad fulgurante, Niclas Füllkrug consiguió los dos tantos del encuentro.

Partidos selecciones sudamericanas – Fecha FIFA marzo 2023

Jueves 23 marzo

Argentina 2-0 Panamá

Viernes 24 marzo

Australia 3-1 Ecuador

Japón 1-1 Uruguay

Corea del Sur 2-2 Colombia

Uzbekistán 1-0 Bolivia

Arabia Saudita 1-2 Venezuela

Sábado 25 marzo

Alemania 2-0 Perú

Marruecos 2-1 Brasil

Lunes 27 marzo

Chile vs. Paraguay 8:30 pm

Martes 28 marzo

Australia vs. Ecuador 4:30 am

Japón vs. Colombia 6:20 am

Corea del Sur vs. Uruguay 7:00 am

Uzbekistán vs. Venezuela 2:00 pm

Arabia Saudita vs. Bolivia 3:00 pm

Marruecos vs. Perú 3:30 pm

Argentina vs. Curazao 7:30 pm

Los horarios son los de Venezuela.

Foto: Yahoo