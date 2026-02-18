Barcelona de Contreras perdió en la Libertadores

El Barcelona SC de José David Contreras cayó en los minutos finales ante el Argentinos Juniors, en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El portero disputó todo el partido, en la derrota 0-1 del cuadro ecuatoriano como local ante el argentino.

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El encuentro fue el primero de carácter oficial de César Farías en el banquillo del cuadro guayaquileño, que asumió durante el mes pasado.

El compromiso de vuelta se disputará el próximo miércoles. El ganador de la llave se medirá en la Fase 3 ante el vencedor entre el Nacional Potosí boliviano y el Botafogo brasileño.

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Foto: Imago Images