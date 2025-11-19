Álvaro Recoba dirigirá al Deportivo Táchira

El Deportivo Táchira anunció este miércoles al uruguayo Álvaro Recoba como su director técnico para la Temporada 2026 del fútbol venezolano.

«Bienvenido, profesor Álvaro Recoba, estamos seguros que escribirás una página gloriosa en el Aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club«, publicó el club tachirense en las redes sociales.

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Recoba, de 49 años de edad, dirigió al Nacional de Montevideo entre 2023 y 2024, enfrentando al conjunto venezolano en la Copa Libertadores 2024.

Táchira confirmó el martes la salida de Edgar Pérez Greco y su cuerpo técnico tras la culminación de la Temporada 2025.

El elenco andino está clasificado a copas internacionales para el próximo año y el desempeño del Carabobo FC en la Final del Torno Clausura definirá si su boleto es a Libertadores o Copa Sudamericana.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo