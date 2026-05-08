Alexander Schechner: El venezolano que convierte la Vinotinto en emoción viral con inteligencia artificial y música propia

Alexander Schechner C., conocido como @ChutalaAlex, CEO de Goals Muzic y miembro dual de los GRAMMYs, ha superado los 15 millones de vistas creando contenido deportivo venezolano con IA y banda sonora original

Hay una forma de amar a la Vinotinto que va más allá del partido. Que trasciende el resultado, el marcador y la tabla de posiciones. Es ese amor que vive en la memoria, en la camiseta colgada en la pared, en el gol que todavía se siente aunque hayan pasado años. Ese amor es exactamente el que Alexander Schechner C. — conocido en redes sociales como Chutala Alex — ha sabido convertir en contenido que emociona, une y viraliza.

Con más de 15 millones de vistas acumuladas en reels deportivos creados con inteligencia artificial, este creador venezolano radicado en Miami ha encontrado una fórmula única: imágenes cinematográficas generadas con IA, narrativas que apelan a la identidad venezolana, y música original compuesta específicamente para cada pieza. No es tecnología por tecnología. Es tecnología al servicio de la emoción.

«Eternos Vinotintos»: cuando un video se convierte en debate nacional

Todo comenzó con una pregunta que cualquier fanático venezolano se ha hecho alguna vez: ¿cuál sería el once histórico de la Vinotinto?

Chutala Alex la respondió a su manera. Creó «Eternos Vinotintos«, una pieza audiovisual que reunió, desde una mirada cinematográfica y emotiva, a los nombres que han marcado distintas generaciones del fútbol venezolano. El resultado fue inmediato: miles de reproducciones, comentarios apasionados y un debate que encendió a la comunidad vinotinto en todas las plataformas.

Porque en Venezuela, discutir un once histórico no es una conversación cualquiera. Es reivindicar ídolos, defender épocas, recordar partidos y celebrar lo que se ha construido con esfuerzo en el fútbol nacional.

«Cuando la gente debate un once histórico es porque le importa. Cada fanático tiene un jugador que le marcó una época, un gol o una ilusión. La intención no era cerrar la discusión, sino abrir una conversación desde el homenaje y el respeto.»

Un músico detrás de la pantalla

Lo que muchos no saben al ver sus reels es que Chutala Alex no viene del mundo audiovisual. Su industria es la música.

Es CEO y cofundador de Goals Muzic, compañía especializada en marketing, management y distribución musical, desde donde ha trabajado junto a figuras como Yasmil Marrufo y Tutto Durán. A lo largo de su carrera ha estado vinculado a proyectos con artistas como Chino y Nacho, Servando y Florentino, entre otros referentes de la música latina.

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Además, Schechner C. es miembro dual de la Latin Recording Academy y de la Recording Academy — las instituciones responsables de los Latin GRAMMYs y los GRAMMYs — un reconocimiento que lo ubica entre los profesionales de la industria musical con mayor trayectoria dentro de la comunidad venezolana en Estados Unidos.

Esa formación musical se siente en cada video. La música no es un adorno: es columna vertebral.

«Yo vengo de la música, pero también soy un enfermo del fútbol. Para mí esto es como armar un equipo competitivo: la imagen es la defensa, la música es el mediocampo y la historia es el delantero que tiene que meter el gol. Si una de esas líneas falla, el contenido no conecta.»

Venezuela primero, siempre

Más allá de los proyectos internacionales — una selección histórica de Italia, los cracks del fútbol mundial convertidos en pilotos de Fórmula 1 — los videos que más han tocado el corazón de su audiencia son los dedicados a Venezuela.

Sus piezas en homenaje a la actuación de Venezuela en el Mundial de Béisbol generaron una respuesta emocional masiva. Videos cargados de bandera, orgullo y memoria colectiva que le pusieron la piel de gallina a miles de venezolanos dentro y fuera del país.

Porque eso es lo que hace el deporte venezolano cuando brilla: no gana solo un equipo. Gana el que se fue, el que se quedó, el que vio el juego con la familia y el que gritó solo frente a una pantalla de celular en cualquier rincón del mundo.

«La inteligencia artificial es una herramienta brutal, pero si no hay emoción detrás, no conecta. El fanático no comparte un video porque tenga buenos efectos. Lo comparte porque le movió algo: orgullo, nostalgia, risa, debate o identidad.»

Una nueva cancha para el fanatismo venezolano

En la era de los reels y el contenido vertical, Chutala Alex representa algo que escasea: un creador con criterio de industria. Cada video tiene dirección artística, identidad sonora y una intención narrativa clara. No es contenido generado al azar — es producción musical aplicada al deporte.

Sus números hablan: más de 15 millones de vistas en contenido deportivo venezolano e internacional, una comunidad activa en @chutalaAlex en todas las plataformas, y el respaldo institucional de pertenecer a las academias que entregan los premios más importantes de la música en el mundo.

Desde «Eternos Vinotintos» hasta los homenajes al béisbol, Chutala Alex está construyendo un lenguaje propio donde la Vinotinto, la inteligencia artificial y la música convergen en un solo propósito: que Venezuela se sienta representada, emocionada y orgullosa.

Y en esa nueva cancha, está jugando con sello propio.

Síguelo en todas las plataformas como @chutalaAlex